نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله عمرو مصطفى يقتحم عالم الغناء الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقتحم عبد الله نجل الفنان الكبير عمرو مصطفى عالم الغناء، ويستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، ويطمح عبد الله في تحقيق أسلوب مختلف في عالم الغناء، حيث عكف خلال الفترة الماضية على تكوين هوية شبابية مستقلة تتلائم مع أفكاره، والتي ستخرج للنور قريبًا بأغنية باللغة الإنجليزية.

والمفاجأة أن عبد الله يعتبر one man crew، حيث أن الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع أيضًا، وحرص عمرو مصطفى على دعم نجله، من خلال نشر مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية، عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: قريبًا.

آخر أعمال عمرو مصطفى:

ويذكر أن آخر أعمال عمرو مصطفى شارك الملحن عمرو مصطفى في ألبوم النجم الكبير عمرو دياب الجديد "ابتدينا"، بتلحين ثلاث أغنيات رئيسية: الأغنية التي تحمل اسم الألبوم من كلمات تامر حسين، وأغنية "خطفوني" التي استخدمت في حملة إعلانية لإحدى شركات المحمول، وأغنية "سفر طويل" من كلمات بهاء الدين محمد.

وجدير بالذكر أن آخر تعاون بينهما كان عام 2019 بأغنيتي "باين حبيت" و"يتعلموا"، ولهما سجل طويل من الأغاني الناجحة مثل "خليك فاكرني" و"ليلى نهاري".