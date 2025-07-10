نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب انقطاع الإنترنت.. تامر حسني يغير موعد طرح ألبوم «لينا معاد» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان تامر حسني عبر حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن تأجيل موعد ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «لينا معاد»، وذلك بسبب انقطاع الانترنت.

موعد ألبوم «لينا معاد» لـ تامر حسني

ومن المقرر طرح ألبوم «لينا معاد» لـ تامر حسني يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يوليو بدلًا من الخميس ١٠ يوليو.

تفاصيل البيان الرسمي

وكتب في البيان: لأسباب خارجه عن ارادتنا وبسبب مشكلة الانترنت في مصر ابلغتني الان الشركات المسؤله عن اصدار وتوزيع الالبوم بأنه لا يمكن اصداره غدًا بسبب عدم عودة الانترنت بالشكل الكامل والطبيعي والذي سيؤدي بالتالي إلى عدم وصول المحتوى الفني إلى جميع مستخدمين الانترنت داخل مصر وقد ترتب على ذلك ترحيل موعد اصدار الالبوم إلى يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يوليو بدلًا من الخميس ١٠ يوليو.

تفاصيل ألبوم «لينا معاد» لـ تامر حسني

ومن جانبه، يتعاون تامر حسني في هذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، ويترقبه جمهوره بفارغ الصبر، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققته أعماله السابقة.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

وكان آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم «ريستارت» من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد على، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.