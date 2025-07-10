نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي وصبا مبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة شاهد عن البرومو الرسمي لمسلسل 220 يوم، بطولة كريم فهمي وصبت مبارك، والذي من المقرر عرضه على المنصة بداية من 31 يوليو الجاري.

الإعلان الترويجي لمسلسل 220 يوم

وكشف الإعلان الترويجي للمسلسل تفاصيل علاقة الزوجان كريم فهمي وصبا مبارك، حيث تدور الشكوك حول خيانة كريم لزوجته مع خطيبة ابن خالته والذي يقوم بدوره علي الطيب، كما يظهر كريم فهمي بشخصية كاتب يقوم بتأليف رواية بعنوان 220 يوم، ويعاني من أزمات عديدة مع زوجته التى تقوم بدورها صبا مبارك بعدما كشفت له عن حملها.

ابطال مسلسل 220 يوم

ويضم مسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رأفت، وظهور خاص لـ محسن محي الدين، تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين وإخراج كريم العدل، إنتاج شركة الصباح.

آخر أعمال كريم فهمي

وكان اخر اعمال كريم فهمي هو مسلسل وتقابل حبيب الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي، مكون من 30 حلقة، وعرض على منصة شاهد وقنوات dmc وon، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أنوشكا، نيكول سابا، بسنت شوقي، ندى موسى، حنان سليمان، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال صبا مبارك

وكان اخر اعمال صبا مبارك هو مسلسل وتر حساس، الذي دارت أحداثه إطار اجتماعي تشويقي، وقدمت خلاله شخصية سلمى وهي دكتورة تجميل، تواجه تحديات كبيرة في حياتها، حيث يتوفى زوجها في حادث، كما تحاول التغلب على سر قديم من ماضيها، ثم تتورط في علاقة عاطفية تواجه بسببها العديد من الأزمات.

وايضا شاركت صبا مبارك في رمضان الماضي 2025، بمسلسل معاوية، وهو من إخراج طارق العريان، وأحمد مدحت، تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، ويضم المسلسل مجموعة من النجوم العرب، من بينهم لُجين إسماعيل، أيمن زيدان، سامر المصري، ووائل شرف، غانم الزرلي، أسماء جلال، سهير بن عمارة، وائل شرف، يزن خليل.