نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية «عضمضم» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم «عضمضم»، وذلك ضمن سلسلة إصداراته الغنائية بموسم صيف 2025.

تفاصيل اغنيه «عضمضم»

وأغنية «عضمضم» لـ محمد رمضان، من توزيع إسلام ساسو، وتعاون فيها مع فريق من كتّاب الكلمات المعروفين في مشهد البوب الشعبي الجديد، مواصلًا إنتاج محتوى موسيقي ذي هوية بصرية.

محمد رمضان يروج لـ أحدث أعماله الغنائية «عضمضم»

وسبق، ونشر محمد رمضان مقاطع فيديو قصيرة على إنستغرام وتيك توك يظهر فيها مرددًا كلمات الأغنية بروح ساخرة، ما حوّل اسم "عضمضم" إلى ترند قبل إطلاقه الفعلي، وعبر منشور على صفحته في فيسبوك، أعلن رمضان إطلاق العمل قائلًا: "ده عملي عضمضم!! دلوقتي على جميع المنصات"، لتبدأ موجة تفاعل واسعة على المنصات الرقمية.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، ويشارك محمد رمضان في بطولة فيلم "أسد" محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج محمد دياب.

اخر اعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هي اغنيه تحمل اسم «من ضهر راجل»، والتي تعد استكمالا لسلسلة نجاحاته الغنائية في موسم صيف 2025، والأغنية من كلمات الشاعر حازم إكس، وألحان إسلام ساسو.

وايضا طرح أغنية «أنا أنت» من كلمات مصطفى حدوته، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس، وتحمل كلماتها طابعًا حماسيًا يعكس أسلوب محمد رمضان المعتاد في المزج بين التحدي والثقة بالنفس.