نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. بوسي تتألق بالسلوبيت في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة بوسي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعه من الصور ظهرت بإطلالة كاجوال.

تفاصيل إطلالة بوسي

وظهرت بوسي في الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية “سلوبيت” جينز، وتيشرت باللون الوردي مع صندل وحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الوردي.

أحدث أعمال بوسي

ومن ناحية اخري، قامت بغناء تتر فيلم احمد واحمد، الأغنية تحمل طابعًا كوميديًا شعبيًا، وهي من غناء بوسي وهيفاء وهبي، وظهر في البرومو الدعائي الخاص بها أحمد السقا، أحمد فهمي، وجيهان الشماشرجي، وجاء في كلماتها: «يا أحمد.. بقي كل شوية تجيب رجليا في منكش ليه؟ تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه؟ الناس عاملين كده ليه يا ولاد الإيه!»

آخر أعمال بوسي

وكان آخر أعمال بوسي هي أغنية تحمل اسم "زيه تاني"، وهي من كلمات حسام حسن، وألحان مدين، وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، وايضا غناء تتر البداية والنهاية لمسلسل "إش إش" بطولة مي عمر، الذي تم عرضه موسم دراما رمضان 2025 الماضي، ومن كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي.

كما طرحت أغنية " دنيا جديدة "، التي قدمتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" كالأغنية الدعائية للمسلسل وهي من كلمات محمود عليم وألحان إيهاب عبد الواحد، وحققت الأغنيه نجاحًا كبيرًا فور عرضها كما حازت على 3 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".