المنتج أحمد بدوي يتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات على مواقع التواصل

أحمد جودة - القاهرة - المنتج أحمد بدوي يقاضي صفحات تروج تصريحات كاذبة منسوبة إليه





كلّف المنتج أحمد بدوي مكتب الأستاذ خالد العربي المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تم تداولها عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي نسبت إليه تصريحات ومعلومات لا أساس لها من الصحة، بهدف الإساءة إليه والإضرار بمكانته.

المنتج أحمد بدوي

المنتج أحمد بدوي يقاضي صفحات تروج تصريحات كاذبة منسوبة إليه

وقد أصدر المحامي خالد العربي بيانًا أكد فيه مباشرة المكتب للإجراءات القانونية بحق الصفحات التي تعمدت نشر أخبار وتصريحات كاذبة، مستغلة اسم المنتج أحمد بدوي في ترويج معلومات غير صحيحة، مما أسفر عن حملة تشويه إلكترونية تعرض لها في الآونة الأخيرة.

وأكد المنتج أحمد بدوي أنه ماضٍ في ملاحقة هذه الصفحات قضائيًا لضمان وقف هذه الممارسات غير المهنية ومحاسبة المسؤولين عنها قانونًا، مشددًا على أنه لم يدلِ بأي من التصريحات التي زعمت هذه الصفحات صدورها عنه، وأن كل ما تم تداوله بهذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقرر المنتج أحمد بدوي اتخاذ اجراءات قانونية حيث تكرر في الأونة الأخيرة نشر بعض الصفحات تصريحات ومعلومات قالت إنه ا صادرة عن المنتج أحمد بدوي في حين أنه لم يعلم شئ عن هذه التصريحات ولا صحة لما تتداوله هذه الصفحات من شائعات.