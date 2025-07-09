كريم أدريانو لـ دوت الخليج: 'سعيد بردود أفعال الجمهور على شخصيتي في " فات الميعاد".. والعمل يناقش مشاكل حقيقية (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع الفنان الشاب كريم أدريانو لفت الأنظار إليه من خلال مسلسل “ فات الميعاد” بشخصية “ عمر” شقيق الفنانة أسماء أبو اليزيد داخل الأحداث والذي يقرر الزواج على زوجته ويدخل في مواقف عديدة نتيجة أفعاله.

حاور موقع دوت الخليج الفني الفنان كريم أدريانو ليكشف عن كيفية ترشيحه للعمل وتفاصيل تحضيراته لدور “ عمر” وكواليس المسلسل.

وإلي نص الحوار:-

في البداية كيف جاء ترشيحك لدور عمر ؟

تم ترشيحي الدور من خلال حبيبة مصطفى الكاستينج دايركتور للعمل ثم شاهدني أستاذ سعد هنداوي وتم اختياري للعمل.

وما الذي جذبك في طبيعة الشخصية.. وما هي مميزاتها وعيوبها من وجهه نظرك ؟

ما جذبني للعمل بشكل عام قبل الشخصية هو حقيقية الورق، فهناك مشاكل مجتمعية يناقشها المسلسل لم تطرح بشكل كاف من قبل، بالإضافة إلى أن ما جذبني في شخصية عمر هي أنها حقيقية وموجودة في المجتمع لدي الرجال والسيدات لكنها موجودة بنسبة أكبر لدى الرجال.



كيف رأيت تفاعل الجمهور على تصرفات شخصية عمر داخل الاحداث ؟

ردود الفعل على تصرفات عمر منطقية بالنسبة لي رغم قسوة تعليقات البعض والدعاء على الشخصية إلا أنه في النهاية مؤشر نجاح، لأنه يعني أنني وصلت الجمهور ومن يتفاعل مع مشكلات المسلسل هو شخص رأى هذة النماذج وهذة المشاكل حوله.

شخصية عمر مركبة وترتكب فعل الخيانة دون أن تراه خطأ.. ما هي المبررات التي وجدتها للشخصية لكي تستطيع تأديتها على الشاشة ؟

أعتقد أن الجمهور يعرف هذة المبررات جيدا ولا أستطيع أن أتحدث كثيرا على الشخصية، لأن العمل ما زال يعرض وهناك مفاجآت سيراها فيما بعد، وفي النهاية كل شخص لديه مبرراته لفعل الاشياء وقناعات شخصية، وشخصية " عمر" أنانية للغاية.

وكيف ساعدك المخرج سعد هنداوي على الأداء ؟

من اجمل وألطف الشخصيات التي تعاملت معها، لأنه رجل على خلق وفنان حقيقي وهادي الطباع ومخلص وعندما يوجه فنان يفعل ذلك بمنتهى اللطف وهو سبب من أسباب خلق الكيمياء بين الممثلين داخل اللوكيشن.

كيف كانت الكواليس مع الفنانة هاجر عفيفي ؟ وما هي المشاهد المفضلة لك معها حتى الآن ؟

هاجر عفيفي صديقتي منذ سنوات وقمنا بالتمثيل معا على خشبة المسرح لكن هذة هي المرة الأولى التي أتعامل معها فيها أمام كاميرا التليفزيون، شاطرة ومخلصة في عملها وحقيقية ومن الأشياء التي خلقت الكيمياء بيننا هو أننا كنا زملاء من معهد فنون مسرحية، أما بالنسبة للمشاهد المفضلة لي معها لا أستطيع تحديد مشهد بعينه، لأن جميع المشاهد كانت لذيذة.

كيف رأيت قضية العنف الزوجي التي يطرحها العمل ضمن قضايا المسلسل ؟

من القضايا الهامة في المجتمع وكان من المهم أن يطرحها المسلسل، لأننا في بلد بالفعل تسير على الشريعة الإسلامية وليس هناك دين يحث على العنف بين الزوج والزوجة، بالتالي كان من الضروري مناقشة هذا الجزء.

هل ترى أن مسلسل فات الميعاد أعطى فرص لشباب المعهد للتواجد في الأوف سيزون على عكس الأعمال الفنية الأخرى في رمضان ؟

الحمدلله" فات الميعاد" أعطى فرص لشباب المعهد في موسم الأوف سيزون، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك أكثر من فنان متخرج من المعهد يعمل في كل المواسم على سبيل المثال مصطفى غريب، دنيا سامي، خالد أنور، خالد كمال، عبد الرحمن الأيوبي، ولا أريد أن أنسى أشخاصا ولكن المهعد دائما ما يثبت أنه ولاد وعندما تأتي فرص عمل جيدة نستطيع إثبات أنفسنا.

في رأيك لماذا لا يحظى شباب وفتيات المعهد بفرص حقيقية بشكل مستمر في السينما والتلفزيون؟

هناك شباب فتحوا المجال لزملائهم مثل عصام عمر، أحمد داش وغيرهم إذن هذا سيساعد على إعطاء فرص للباقيين في السينما والتليفزيون وفكرة الايمان بالشباب والطاقات أصبحت موجودة وأعتقد هذا هو القادم، بالتالي لا أشعر بالقلق لأن المعهد مليء بالمواهب الشابة المنتظرة للفرص