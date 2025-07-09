بابا عبده مكتشف النجوم.. تعرف على أول أجر لـ أيقونة الكوميديا «عبدالمنعم مدبولي»

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أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الاربعاء 9 يوليو هو ذكري رحيل الفنان الكوميدي عبدالمنعم مدبولي، والذي رحل عن عالمنا عام 2006، ويعد أحدي أعلام الكوميديا في مصر ومكتشف النجوم ورموز الفن في مصر والوطن العربي.

نبذة عن عبدالمنعم مدبولي

ولد عبدالمنعم مدبولي في 28 ديسمبر عام 1921، التحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي، ليتخرج فيه عام 1949، ولأكثر من 50 عامًا، ووصل رصيده الفني إلى نحو 60 فيلمًا، 120 مسرحية، و30 مسلسلًا، أسس مدبولي عدة فرق مسرحية ناجحة ومنها: المسرح الحر عام 1952، والكوميدي 1963، والفنانين المتحدين 1966، والمدبوليزم 1975.

أول أجر لـ أيقونة الكوميديا «عبدالمنعم مدبولي»

كانت البداية الحقيقية لعبدالمنعم مدبولي من خلال برنامج ساعة لقلبك، وكان أول أجر يتقاضاه من البرنامج، جنيه واحد وكوب من الشاي.

نجوم اكتشفهم عبدالمنعم مدبولي

اكتشف عبدالمنعم مدبولي عدد من نجوم الكوميديا مثل عادل إمام وشويكار، سعيد صالح ويونس شلبي، وحتى محمد صبحي وغيرهم من رموز الفن والكوميديا في مصر والوطن العربي.

اغاني عبدالمنعم مدبولي للاطفال

عرف عبدالمنعم مدبولي بحبه الكبير للأطفال فغنى في أفلامه ومسلسلاته العديد من أغاني الأطفال التي ارتبط بها الكثير من الأجيال منها" توت توت "و "جدو عبده زارع ارضه "و "الشمس البرتقالي ".

إفيهات عبد المنعم مدبولي

وترك عبدالمنعم مدبولي عدة افيهات ظلت عالقة في أذهان الجمهور، مثل "أنا مش قصير أوزعة، أنا طويل وأهبل" في فيلم مطاردات غرامية، و"شيلو الميتين اللي تحت" في مسرحية ريا وسكينة.

وفاة عبدالمنعم مدبولي

وعانى مدبولي من السرطان لمدة 25 عامًا، حيث خاض تجارب علاجية عديدة وخضع لاستئصال جزء كبير من الكبد، وظلت حربه مع المرض مشتعلة، حتى رحل عن عالمنا عام 2006، تاركًا خلفه إرث فني ينتقل عبر الأجيال.