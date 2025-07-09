نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 4 لوكات مختلفة.. أمير كرارة يتألق في برومو فيلم الشاطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة سينرجي بلس عن البرومو الرسمي لفيلم الشاطر بطولة الفنان أمير كرارة، وذلك استعدادًا لعرضه يوم 16 يوليو بمصر، ويوم 31 يوليو بالوطن العربي.

برومو فيلم الشاطر

وظهر أمير كرارة خلال البرومو بـ 4 لوكات مختلفة، أحدها بشعر طويل وهو يؤدي أحد المشاهد أثناء قيادة سيارة بداخلها شيرين رضا ويتسبب في انقلاب السيارة وتدميرها، وفي مشهد آخر يظهر بدور خواجة يخوض أحد المعارك الصعبة ويظهر بداخل انفجارات مع هنا الزاهد وتطاردهما عصابة كبيرة بتركيا تقوم باختطاف شقيق كرارة، كما ظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

أبطال فيلم الشاطر

ويشارك في بطولة فيلم الشاطر كلا من: أمير كرارة وهنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، اللبناني عادل كرم، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي وشيرين رضا، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

أحدث أعمال أمير كرارة

ومن ناحية اخري، انضمام أمير كرارة لنجوم رمضان 2026 بمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج محمد بكير، والذي سبق وتعاون معهما في عدد كبير من الأعمال الناجحة في بداية مشواره الفني.

آخر أعمال أمير كرارة

وكان اخر اعمال أمير كرارة هو فيلم البعبع، الذى عرص في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وشارك في بطولته كل من ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.