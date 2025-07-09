الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار خبر انفصال الثنائي الشهير على منصات التواصل الاجتماعي، بيسان إسماعيل ومحمود ماهر، حالة من الجدل والتفاعل الواسع بين المتابعين، بعد أن أعلنا رسميًا إنهاء علاقتهما العاطفية التي استمرت أكثر من عام، علاقة كان يتابع تفاصيلها الملايين، خاصة بعد إعلان خطوبتهما في مايو 2024.

لن تصدق.. سبب انفصال بيسان اسماعيل عن خطيبها محمود ماهر بعد علاقة استمرت لسنوات

جاء إعلان الانفصال مساء الإثنين 7 يوليو 2025، حين نشر كل من بيسان ومحمود رسائل متبادلة عبر خاصية “الستوري” على حساباتهما الرسمية في تطبيق إنستغرام، اتسمت الرسائل بروح من الهدوء والاحترام، مؤكدين أن القرار تم باتفاق مشترك بعيدًا عن أي خلافات شخصية.

رسالة بيسان إسماعيل: “الدنيا قسمة ونصيب”

بدأت بيسان رسالتها بآية من القرآن الكريم: “وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم” ثم عبّرت عن مشاعرها بصدق، موضحة أن الانفصال جاء برضا الطرفين، مع استمرار مشاعر التقدير بينهما.

قالت بيسان: “الدنيي قسمة ونصيب وما حدا بياخد غير نصيبه، أنا كتير بحب وبعز محمود، بس اتفقنا نحنا التنين إنو ننفصل، محمود إنسان بجنن ووقف معي كتير”.

وختمت رسالتها بدعوة جمهورها إلى عدم إصدار أحكام، معبرة عن أمنياتها له بالخير، مؤكدة أن ما يجمعهما من ذكريات سيظل موضع تقدير.

محمود ماهر يؤكد: “انفصال بتفاهم ومحبة”

من جانبه، حرص محمود ماهر على مشاركة رسالة مماثلة بنفس الروح. استهل رسالته بالآية نفسها، مؤكدًا أن قرار الانفصال كان مشتركًا، واتخذ بروح من المودة والاحترام.

كتب محمود: “اتفقنا ننفصل أنا وبيسان بكل تفاهم ومودة ومحبة، بيسان بنت بتجنن، ووقفت جنبي، وبتمنالها من قلبي كل الخير”.

وطلب من الجميع احترام خصوصية كل طرف، وعدم التدخل فيما يتعلق بتفاصيل القرار، حفاظًا على الذكريات والاحترام المتبادل.

علاقة حظيت بمتابعة كبيرة

بدأت علاقة بيسان إسماعيل ومحمود ماهر منذ عدة سنوات، وتطورت على مرّ الوقت إلى أن أعلنا خطوبتهما في مايو 2024، حيث تحولت قصتهما إلى واحدة من أشهر قصص الحب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد شكّل خبر انفصالهما صدمة لجمهورهما، حيث احتل حديث المتابعين في الأيام الأخيرة، وسط تساؤلات حول مستقبل كل منهما بعد هذه الخطوة.