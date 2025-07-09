بأفكار جديدة ولوك مختلف.. أحمد سعد يستعد لإطلاق ألبوم «بيستهبل»

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم أحمد سعد لتقديم مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره خلال الأيام القادمة من خلال ألبوما غنائيا جديدا يحمل اسم "بيستهبل" يضم عدد من الأفكار الغنائية الجديدة والمختلفة والتي ستكون من مفاجآت الصيف الجاري.

وأطلق النجم أحمد سعد بوستر الألبوم الجديد "بيستهبل" بلوك وتصميم مختلف وكشف تفاصيل أغاني الألبوم حيث قسمها إلى أغاني "الوش الأول" وهي أغنيات "بيستهبل وأخويا ومكسرات وبطة وتاني" كما أعلن أسماء أغاني الوش الثاني وهي "شفتشي واتك اتك وحبيبي ياه ياه واتحسدنا وبلونة".



وعكف سعد خلال الفترة الماضية على تجهيز مجموعة من الأفكار الغنائية التي سيقدمها في ألبومه حيث قرر أن يضم مجموعة من الأغنيات التي تقدم أفكارا جديدة وطابع موسيقي مختلف يخص كل أغنية.



ويطلق سعد الألبوم الجديد خلال الأيام القادمة بالتزامن مع إحياء عدد من الحفلات الغنائية الضخمة في مصر وعدد من دول الوطن العربي.