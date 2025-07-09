دعاء صلاح تعلق على أزمة مها الصغير: الموضوع 'حصل معايا قبل كده وفي الحالة دي نلجأ للقضاء'

القاهرة - محمد ابراهيم - دعاء صلاح تعلق على أزمة مها الصغير وتلمح إلى إعلامية شهيرة بسرقة أفكارها

علقت الإعلامية دعاء صلاح على الجدل المثار حول الإعلامية مها الصغير، وذلك عبر بث مباشر على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ووصفت دعاء ما حدث بأنه أمر عادي، مؤكدة أنه سبق وأن تعرضت لموقف مشابه.

وقالت دعاء في تصريحاتها: "الموضوع حصل معايا قبل كده، والحل الطبيعي في الحالات دي إننا نرجع للقضاء علشان ياخد كل واحد حقه".

وقالت دعاء صلاح في الفيديو إن "في ناس كتير بتاخد حاجات مش بتاعتها وتنسبها لنفسها"، ملمّحة إلى أن هناك إعلامية بعينها لم تُسمها تستوحي أو تستنسخ أفكاراً قدمتها هي سابقاً.

وأضافت: "أنا عارفة إن في حد بياخد مني أفكار وبيرجع يطلع بيها على إنها بتاعته".

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واعترفت مؤخرا مها الصغير في بيان مقتضب على صفحتها في موقع "فيسبوك" بالخطأ الذي ارتكبته، لتبدأ حديثها قائلة "أنا غلطت"، مشيرة إلى كونها أخطأت في حق الفنانة الدنماركية ليزا صاحبة الرسمة الأصلية.

وأوضحت أنها أخطأت في حق كافة الفنانين الآخرين، كما أخطأت في حق المنبر الإعلامي الذي تحدثت من خلاله عن تلك الأعمال.

ولم تقف عند هذا الحد، بل شددت على كونها "أخطأت في حق نفسها"، وهو الأمر الأهم بالنسبة إليها.

وكشفت عن كون مرورها بأصعب ظرف في حياتها لا يبرر لها هذا الأمر، لتختتم حديثها قائلة "أنا آسفة وزعلانه من نفسي".

وتواجه الصغير حملة انتقادات حادة، بعد ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية، ادعت خلاله أنها رسمت لوحة فنية تعبر عن النضال من أجل الحرية، ليتضح لاحقا أن اللوحة لرسامة دنماركية.

ونشرت الرسامة والفنانة التشكيلية الدنماركية "ليزا لاش نيلسون" اللوحة على صفحتها بموقع "إنستغرام"، مع تعليق جاء فيه: "من الرائع حقا أن ترى عملك يُعرض على الشاشة في برنامج تلفزيوني شهير في مصر، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 140 مليون نسمة، وكان الأمر سيبدو أريح إذا تم ذكر اسمك فعليا!.. لكن مقدمة البرامج والمؤثرة والمصممة مها الصغير، نسيت فعل هذا. وبدلا من ذلك، ادّعت أنها هي من رسمت اللوحة".