نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سنجهافي آند سونز".. التريلر يحطم حاجز المليون ويشعل حماس الجمهور لأكثر الأفلام الغوجاراتية ترقّبًا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وسط أجواء من الفخر والاحتفال، نجح التريلر الرسمي للفيلم الغوجاراتي المنتظر "Sanghavi & Sons" في كسر حاجز المليون مشاهدة خلال وقتٍ قياسي، مؤكّدًا أن هذه التحفة السينمائية القادمة ليست مجرد عمل عابر، بل ظاهرة فنية جماهيرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

الفيلم، الذي أثار جدلًا واسعًا منذ الإعلان عنه، حمل توقيع صُنّاع النجاح وراء أعمال "ઘમ આપકે છે કોન؟" و"ઘમ સાથ સાય છે"، الذين يعودون هذه المرة برؤية غوجاراتية خالصة تمزج بين الدراما العائلية والإبداع البصري. ومع كل مشهد في التريلر، استطاع المخرج أن يرسم تفاصيل الحكاية بعين عاشقة للسينما ومخلصة لجمهورٍ يتوق للهوية والقيم الأصيلة.

"بوليوود، انتبهي!"

هكذا كتب الجمهور على منصّات التواصل، بعد أن شاهدوا لمحات من الفيلم المرتقب، والذي يصفه البعض بأنه "أكثر فيلم غوجاراتي عائلي دسم منذ سنوات"، فيما يرى آخرون أنه خطوة نوعية تضع السينما الإقليمية على خريطة العالمية بجدارة.



لقطة المنزل المُضاء في التريلر لم تكن مجرد صورة عابرة، بل رمز للحكاية التي تدور حول وحدة الأسرة، الصراعات الداخلية، واللحظات التي تغيّر مجرى الحياة. ومع الموسيقى التصويرية المؤثرة والتمثيل الصادق، لا عجب أن يحظى الفيلم بهذه الضجة المبكرة.

الأرقام تتكلم...

بأكثر من 49 ألف إعجاب، و50 ألف مشاركة، وآلاف التعليقات، أصبح واضحًا أن التفاعل ليس فقط من جمهور غوجارات، بل من عشّاق السينما في مختلف أنحاء الهند، وحتى خارجها.

منصة "thegujjurocks" تحتفل، والنجم هيتين تيجواني يشارك الفخر

وقد أعاد النجم المعروف هيتين تيجواني مشاركة البوستر الرسمي عبر حسابه، في خطوة اعتبرها البعض دعمًا معنويًا قويًا لنجاح الفيلم، وترقبًا لمفاجآت جديدة قد يحملها العمل، سواء من حيث ظهور ضيوف الشرف أو الكواليس الشيقة.

العد التنازلي بدأ...

هل يكون "Sanghavi & Sons" هو الفيلم الذي يعيد تعريف السينما العائلية الغوجاراتية؟ وهل يواصل تحطيم الأرقام حتى موعد إطلاقه؟ الجمهور الآن بانتظار التجربة الكاملة، بعد أن أخذ التريلر قلوبهم عن جدارة.