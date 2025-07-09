نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يسلم ماستر ألبومه الجديد "لينا معاد".. والإصدار الرسمي غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن النجم تامر حسني عن الانتهاء رسميًا من تجهيز ماستر ألبومه الجديد "لينا معاد"، بعد مجهود استمر لعامين كاملين، حيث قام بتسليمه للموزع الموسيقي والمنسق العام هاني عزيز، استعدادًا لطرحه رسميًا يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

ونشر تامر صورة تجمعه بهاني عزيز داخل الاستوديو، وكتب عبر حسابه الرسمي:

"أخيرًا بعد مجهود سنتين.. الماستر أهوه، تم تسليمه للأستاذ هاني عزيز، الأخ الغالي المحترم والمنسق العام لإصدار الألبوم، انتظروا ألبوم *لينا معاد*، إن شاء الله، غدًا الخميس".

تفاصيل ألبوم لينا ميعاد

ويأتي الألبوم الجديد بعد فترة ترقب من الجمهور، ويُتوقع أن يشهد منافسة قوية في موسم صيف 2025، خاصة مع مشاركة عدد من كبار نجوم الغناء بأعمال جديدة .



سبق وطرح تامر حسني أول 3 أغاني من ألبوم "لينا ميعاد "، كانت الأولى "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت لتامر حسني ويشاركه في الغناء رضا البحراوي، وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع عمرو الخضري، والأغنية الثانية "ملكة جمال الكون" وهو الديوتو الذي يجمعه بالشامي والأغنية من كلمات الشامي وتامر حسني وألحان تامر حسني وتجمع بين اللهجة المصرية والسورية، بينما الأغنية الرابعة "حبيبي تقلان" وهى أغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله الموزع المصري العالمي.



أحدث أعمال تامر حسني

ويعرض لتامر حسني حاليًا فيلم ريستارت بجميع دور العرض، وتدور الأحداث حول "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، ويحلم بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا، لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.