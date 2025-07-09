أميرة فتحي تتألق بفستان الكوفية الفلسطينية: «القضية في القلب قبل الصورة»

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أحمد جودة - القاهرة - في ظهور أعادها إلى الواجهة الإعلامية بعد سنوات من الغياب، خطفت الفنانة أميرة فتحي الأنظار بفستان أنيق يحمل نقشة الكوفية الفلسطينية، لتوجه رسالة تضامن إنسانية تؤكد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلّقت قائلة: «القضية في القلب قبل الصورة»، في لفتة راقية لاقت ترحيبًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.



في لقاءها الأخير نفت أميرة فتحي تمامًا أن تكون ارتدته يومًا خارج إطار التمثيل، مشيرة إلى أن ظهورها بالحجاب في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان مقتصرًا على الدور فقط، معلقة: «أنا متحجبتش قبل كده.. لكن الناس صدقوا الدور وافتكروا إني محجبة».

آخر أعمالها الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة فتحي كان مشاركتها في مسلسل السرايا، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: سوسن بدر، دنيا عبد العزيز، مصطفى كامل، وآخرون. المسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.