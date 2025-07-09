"طلقني" يفجّر مفاجآت السينما... أيمن بهجت قمر يقلب الطاولة مجددًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة مفاجئة وجريئة، أعلن الكاتب والمؤلف الكبير أيمن بهجت قمر عن انطلاق تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان مبدئي "طلقني"، ليعود مجددًا إلى صدارة المشهد الفني بقوة لا تعرف التراجع، وبقلم لا يزال يفرض سيطرته على معادلة النجاح.

الفيلم الذي يجمع بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني في ثنائية تتكرر بعد نجاح "الهنا اللي أنا فيه"، انطلقت كاميراته بقيادة المخرج خالد مرعي، وسط حالة من الترقب في الوسط السينمائي، خصوصًا بعد تأكيد المنتج زيد الكردي أن العمل سيشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف الكبار، ومفاجآت قد تقلب موازين الموسم.

اللافت أن هذا الإعلان جاء في وقت يتصدر فيه أيمن بهجت قمر المشهد على أكثر من جبهة، فالرجل الذي يتنقل بين السينما والغناء كالموج، يعيش حاليًا حالة فنية استثنائية. إذ حقق نجاحات مدوّية مع الهضبة عمرو دياب، بعدما قدّما سويًا أكثر من عمل غنائي أصبح ترندًا خلال لحظات، في تعاون يُثبت أن الشراكة بينهما ليست مجرد صدفة بل حالة إبداعية خاصة يصعب تكرارها.

أما المفاجأة الثانية فكانت في فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني، حيث قدّم أيمن معالجة درامية مميزة جمعت بين الكوميديا الراقية والفكرة المجنونة، ليُعيد السينما الخفيفة الذكية إلى الواجهة، ويثبت مرة تانية إنو القلم الصح هو اللي بيضحّك ويخلي الناس تفكّر في نفس الوقت.

أيمن بهجت قمر… مش كاتب وبس، ده حالة فنية متكاملة

ما بين شاشة السينما وميكروفون الأغنية، ما بين الضحكة اللي بتطلع من القلب والكلمة اللي بتعيش سنين… بيرجع أيمن يكتب فصل جديد من إبداعه، بس هالمرة يمكن يكون الأخطر

فهل ينجح "طلقني" في كسر قواعد الكوميديا والدراما من جديد؟ وهل تتكرر حالة النجاح الساحق مع كريم ودينا؟ وهل يتركنا قمر نلتقط أنفاسنا بين أغنية للهضبة وفيلم لتامر ودهشة من طابع جديد يقدّمه للسينما؟