"ذا جرايبر يرجع من الموت؟!"… جو هيل يفجّر مفاجآت صادمة عن الجزء الثاني من "The Black Phone"



القاهرة - محمد ابراهيم -

في مفاجأة أقلّ ما يُقال عنها إنها "مرعبة"، كشف الكاتب جو هيل، نجل أسطورة الرعب ستيفن كينغ، عن تفاصيل جديدة وغريبة حول الجزء الثاني المنتظر من فيلم الرعب الشهير The Black Phone، والذي سيُعرض في صالات السينما حول العالم يوم 17 أكتوبر 2025.

وفي تصريحات مثيرة أدلى بها لموقع Screen Rant، ألمح هيل إلى عودة الشخصية الشريرة "ذا جرايبر" التي قدّمها النجم إيثان هوك ببراعة في الجزء الأول، رغم موتها الصريح، قائلًا: "ذا جرايبر ميت، لكن الموت لم يمنع الآخرين من التواصل مع فيني من قبل... لذا ربما لم يرحل تمامًا كما اعتقدنا".

هذا التصريح فتح أبواب التكهّنات على مصراعيها، وأثار جدلًا واسعًا بين جمهور الرعب، خاصة وأن القاعدة الثابتة في عالم The Black Phone أن الموت ليس نهاية التواصل، بل بداية مرحلة أكثر رعبًا!

الجزء الثاني سيشهد عودة طاقم التمثيل الأساسي، وعلى رأسهم ميسون ثايمز بدور فيني بليك، إلى جانب مادلين ماكجرو، ميجيل مورا، وجيريمي ديفيز، مع أجواء أكثر قتامة وسوداوية، تتعمّق في عالم "ما بعد الموت".

وتدور أحداث الجزء الأول، الذي عُرض عام 2022 وحقق نجاحًا ساحقًا، حول طفل يُدعى فيني بليك يُختطف على يد قاتل متسلسل يرتدي قناعًا مرعبًا، قبل أن يبدأ في تلقي مكالمات هاتفية غامضة من ضحايا سابقين عبر هاتف مفصول تمامًا… تلك المكالمات كانت الوحيدة التي منحت فيني فرصة النجاة!

الكاتب جو هيل أشار أيضًا إلى أنه أثناء مشاهدته للجزء الأول لاحظ "تفصيلة صغيرة جدًا" قال إنها بمثابة "باب سري" نحو جزء ثانٍ، مؤكدًا: "ربما لم يلاحظها صناع الفيلم، لكنها موجودة… وفتحت لي الطريق".

هيل كشف أن قصة الفيلم مستوحاة جزئيًا من طفولته في مدينة دنفر خلال السبعينيات، حيث كان الرعب جزءًا من الحياة اليومية، وهذا ما ينعكس في نسيج الفيلم بكل تفاصيله المظلمة.

يُذكر أن The Black Phone من إنتاج Universal Pictures، وبلغت مدة عرضه ساعة و42 دقيقة من التوتر والرعب النفسي، وحقق وقتها إيرادات قوية دفعت الشركة لإعادة إحياءه بجزء ثانٍ، رغم كل التحديات.

هل سنشهد عودة "القاتل الميت"؟ وهل الموت في هذا الفيلم مجرد خدعة بصرية؟

الأسئلة كثيرة… والإجابات تنتظرنا في أكتوبر.