نتفليكس تقرر إلغاء مسلسل "Pulse" بعد موسم واحد: فشل التوقعات وراء القرار المفاجئ

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت منصة نتفليكس عن قرارها بإلغاء المسلسل الدرامي الطبي "Pulse"، الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، بعد موسم واحد فقط. المسلسل الذي كتبته زوي روبين وكان يعد الأول من نوعه على المنصة، شهد مشاركة مجموعة من النجوم مثل ويليا فيتزجيرالد، كولين ووديل، جوستينا ماشادو، جاك بانون، جيسي تي. آشر، جيسي ييتس، تشيلسي مويرهيد، ودانييلا نيفيس.

تدور أحداث "Pulse" في مركز لعلاج الصدمات من المستوى الأول في ميامي، حيث يتابع المسلسل حياة طاقم العمل في هذا المركز الصحي الذي يواجه تحديات كبيرة. ومع ذلك، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع Deadline، فقد تم إلغاء المسلسل بسبب عدم تحقيق النجاح المتوقع، خاصة في ظل تواجد أربعة أعمال مشابهة تم إطلاقها مؤخرًا، مثل Doc من فوكس، وBrilliant Minds من إن بي سي، وThe Pitt من ماكس، وWatson من سي بي إس.

قرار نتفليكس المفاجئ جاء رغم الآمال الكبيرة التي كانت معلقة على هذا العمل، ليؤكد أن الصراع في المنافسة بين الأعمال الدرامية الطبية ما زال مستمرًا بقوة.