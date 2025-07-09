وائل كفوري يتصدر تريند جوجل بعد طرح "تك تك قلبي" من ألبومه الجديد WK25 ضجة وجدل بصور الزفاف الغامضة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر النجم اللبناني وائل كفوري تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد طرحه ثاني أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "WK25"، حيث أطلق أغنية بعنوان "تك تك قلبي"، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع بلال الزين، وميكس وماسترينج علي رمضان. الأغنية أصبحت متاحة عبر جميع المنصات الموسيقية، بالإضافة إلى إذاعتها على محطات الراديو، وقد حققت نسب استماع ومشاهدات مرتفعة في وقت قياسي، ما يعكس الشغف الكبير لدى جمهور كفوري بانتظار كل جديد منه.

الأغنية الجديدة "تك تك قلبي" تحمل الطابع الرومانسي المميز لصوت وائل كفوري، وتُعيده إلى أجواء القصص العاطفية الكلاسيكية التي ما دام تميّز بها. وتقول كلمات الأغنية في مقطعها الأبرز: "قلتلّا بحبّك وطلبت إيدا

وإذا وافقتي منتجوّز بكرا

قالتلي طول بالك ما تزيدا

خلّيني فكّر واعطيني فترة

ومن وقتا ناطر هالساعة

وعم راقب تَكّات الساعة

تك تك قلبي من النظرة..."

وقد لاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور العربي على السوشيال ميديا، حيث عبر العديد من محبيه عن إعجابهم بالكلمات والإحساس العالي، ورأى البعض أنها واحدة من أجمل أغنياته في السنوات الأخيرة.

جدل واسع بعد نشر صورة زفاف غامضة

بالتزامن مع إطلاق الأغنية، أشعل وائل كفوري مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة غامضة عبر حساباته الرسمية، ظهر فيها مرتديًا بدلة زفاف كلاسيكية، وإلى جانبه شابة ترتدي فستان عرس أنيق، دون الكشف ملامح وجهها، وعلق على الصورة قائلًا: "شريط الزفاف... قريبًا".

هذه الصورة خلقت حالة من الجدل والتكهنات، حيث تساءل المتابعون إن كانت الصورة إعلانًا عن حدث حقيقي في حياة وائل كفوري، أم أنها مجرد مشهد من فيديو كليب جديد ضمن حملته الترويجية للألبوم. البعض ذهب إلى الاعتقاد بأنه قد يكون فعلًا دخل القفص الذهبي بسرية تامة، بينما رأى آخرون أن الصورة تحمل رسائل رمزية مرتبطة بمحتوى الأغنية أو الكليب المقبل.

نجاح مبكر لألبوم "WK25"

الجدير بالذكر أن وائل كفوري كان قد طرح الأسبوع الماضي أولى أغنيات ألبومه الجديد تحت عنوان "بدي غيّر فيكي العالم"، وهي من كلمات إميل فهد، وألحان جيهاد حدشيتي، وتوزيع موسيقي روني باراك، وميكس وماسترينج علي رمضان. وقد حصدت هذه الأغنية بدورها نسب مشاهدة مرتفعة، وتم تداول مقاطع منها بشكل واسع على تيك توك وإنستجرام.

يأتي هذا الألبوم بمثابة الاحتفال بـ 25 عامًا من المسيرة الفنية للنجم اللبناني، وهو ما يبرر تسميته بـ "WK25"، في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسمه مع عدد سنوات العطاء الفني.

تفاعل جماهيري وإعلامي

التفاعل الجماهيري لم يقتصر على السوشيال ميديا فقط، بل انتقل إلى وسائل الإعلام العربية التي تابعت عن كثب أخبار الألبوم وصوره، وخصصت له العديد من التغطيات، خاصة بعد أن أصبح وائل كفوري الأكثر بحثًا على محرك جوجل في عدة دول عربية.

ومع توالي طرح أغنيات الألبوم واحدة تلو الأخرى، يبدو أن جمهور كفوري على موعد مع تجربة فنية متكاملة تعيد تأكيد مكانته كأحد أبرز الأصوات الرومانسية في العالم العربي.

هل تكون "تك تك قلبي" علامة جديدة في مسيرة وائل كفوري؟

من المبكر الجزم بذلك، لكن مما لا شك فيه أن الأغنية حققت انطلاقة قوية، وفتحت شهية الجمهور للاستماع لبقية أغنيات الألبوم. أما الصورة الغامضة، فهي لا تزال محط انتظار وترقب، وربما تكشف الأيام القادمة عما إذا كانت مجرد حملة دعائية... أم إعلانًا لحياة جديدة بدأها ملك الرومانسية.