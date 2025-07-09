ميرنا جميل تُشعل التريند وتُبهر الجمهور بلوحاتها الفنية.. والجمهور يقارنها بـ "أزمة مها الصغير"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة ميرنا جميل مؤشرات البحث على جوجل ومنصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما فاجأت جمهورها بالكشف موهبة خفية تمثلت في رسومات فنية مبهرة من توقيعها الخاص، لتُحدث بذلك ضجة واسعة وتحصد إشادات ضخمة من متابعيها وزملائها في الوسط الفني.

ميرنا، التي عرفها الجمهور بوجهها البشوش وخفة ظلها في الأدوار الكوميدية، قررت هذه المرة أن تكشف عن جانب جديد من شخصيتها، بعيدًا عن الأضواء وكاميرات التصوير، حيث نشرت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من اللوحات التي رسمتها بيدها، وتنوعت بين البورتريهات والطبيعة والمشاهد التجريدية، ما عكس إحساسًا فنيًا راقيًا ونضجًا بصريًا لفت أنظار الجميع.

"الفن الحقيقي لا يحتاج إعلانًا".. هكذا علق الجمهور

ما إن نُشرت اللوحات حتى امتلأت صفحات ميرنا بالتعليقات التي امتدحت موهبتها، وأشاد كثيرون بأن "الفن الحقيقي لا يُشترى ولا يُباع، بل ينبع من الداخل ويصل إلى القلب"، معتبرين أن ما فعلته ميرنا جميل هو تأكيد جديد على أن الإبداع لا يُحتكر على التمثيل أو الغناء، بل هو مساحة واسعة لمن يملكون الموهبة والصدق.

وعلى هامش إشادة الجمهور، استدعى البعض من الذاكرة القريبة أزمة الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، والتي واجهت هجومًا شديدًا بعد اتهامها بنسب لوحات أجنبية شهيرة إلى نفسها، وهو ما دفع البعض للمقارنة بين ما قدمته ميرنا من فن صادق أصيل، وبين ما وصفوه حينها بـ "ادعاء لا أساس له من الموهبة".

احتفال عالمي بعيد ميلاد "الفنانة الشاملة"

اللافت أنّ هذا النجاح الفني جاء متزامنًا مع احتفال ميرنا جميل بعيد ميلادها في أجواء مبهرة بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور لافت من الشخصيات البارزة مثل الإعلامية السعودية لجين عمران، والمطربة زينة عماد، والإعلامية نهى نبيل. وعلّقت ميرنا على هذه المناسبة قائلة: "الاحتفال بعيد ميلادي هذا العام كان بمثابة لحظة سحرية، محاطة بالحب والامتنان والطاقة الإيجابية التي لن أنساها أبدًا".

عودة قوية إلى السينما من بوابة “الساحل الشرير”

بعيدًا عن ريشة الفن والألوان، تعود ميرنا جميل إلى الشاشة الكبيرة من خلال دور البطولة النسائية أمام النجم علي ربيع في فيلم “الساحل الشرير”، والذي بدأ تصويره مؤخرًا، ويُعد أول أعمالها السينمائية بعد غياب دام خمس سنوات منذ ظهورها في فيلم "توأم روحي" الذي عُرض عام 2020.

الفيلم الجديد يُراهن عليه صناعه باعتباره تجربة كوميدية مختلفة، حيث يجمع بين الغموض والكوميديا في قالب مشوّق، ويأتي ضمن موجة الأفلام القصيرة التي تحقق رواجًا كبيرًا خلال الفترات الأخيرة.

نجاح رمضاني وتألّق درامي

وكانت ميرنا قد حصدت إشادات قوية أيضًا خلال موسم رمضان 2025 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" إلى جانب النجم أمير كرارة، في عمل درامي جسّد صراع القيم والسلطة داخل حارة شعبية، وظهرت فيه ميرنا بدور مختلف تمامًا عن أدوارها السابقة، أثبتت فيه نضجها الفني وقدرتها على التنويع والتمرد على الأدوار النمطية.

من الكوميديا إلى الريشة.. ومن التمثيل إلى الإلهام

وبينما يواصل كثير من النجوم الاعتماد على تكرار أنفسهم أو صناعة "تريندات" مفتعلة، اختارت ميرنا جميل أن تفرض حضورها الحقيقي بموهبتها، وأن تترك لنفسها مساحة كي تعبّر عن مكنوناتها ومشاعرها بالرسم، كما تفعل أمام الكاميرا بالكلمة والنظرة.

هكذا ترسّخ ميرنا جميل مكانتها كـ "فنانة شاملة" لا تكتفي بتمثيل الشخصية بل تعيشها وتُترجمها لونًا وخطًا على الورق.. لتُثبت أن الإبداع الحقيقي لا يحتاج سوى صدق النية ونقاء الروح.

وبين ألوانها وخطوطها، وبين كاميرا السينما وعدسة الذات، صنعت ميرنا جميل لنفسها مشهدًا خاصًا على التريند.. عنوانه البساطة، ومضمونه الإلهام.