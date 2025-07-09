بفستان ابيض .. نداء شرارة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة الأردنية نداء شرارة متابعيها صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت " نداء" بإطلالة لافتة جذابة بعدسة المصور بسام رمضان ، و ارتدت خلال جلسة التصوير فستان باللون الابيض وحازت على إعجاب متابعيها ، و علقت علي الصورة قائلة:" أجمل الوجوه ليس احلاها خلقةً بل اكثرها تواضع وابتسامه ".



أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت نداء في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الداكن الذي يبرز أنوثتها ، ببصمة الميك اب ارتيست مي المقدم .