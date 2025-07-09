تووليت TUL8TE ينفي شائعات اعتزاله الغناء بعد تداول شائعات خلال الأيام الماضية عن اعتزال الفنان تووليت TUL8TE الغناء بعد الحالة النفسية التي رافقت العدي إقرأ المزيد

بعد تداول شائعات خلال الأيام الماضية عن اعتزال الفنان تووليت TUL8TE الغناء بعد الحالة النفسية التي رافقت العديد من الفنانين أثر رحيل المغني الشعبي أحمد عامر، رد الفنان المعروف بارتدائه القناع الأبيض بطريقة ساخرة نافيًا هذه الشائعات بشكل قاطع، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

جاء رد تووليت TUL8TE من خلال صورة تم نشرها عبر خاصية الـ "ستوري" لحسابه بـ"إنستغرام" تحتوي على قائمة الأغاني الخاصة به عبر إحدى المنصات الغنائية وتشمل 23 أغنية فقط مما يدل على كونه في بداية مشواره الغنائي وكتب عليها قائلاً ممازحًا جمهوره: "اعتزال ايه هوا أنا لسه بدأت".

وفي تصريحات صحفية سابقة أكد المُتحدث الرسمي لـ نقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبد الله أن الفنان المعروف بـ "تووليت" قد كشف عن هويته الحقيقية أمام اللجنة المختصة بالنقابة حيث إن النقابة لا تُصدر تصريحاً لإقامة أي حفل غنائي لشخص مُقنّع.

كما أوضح المُتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن المُغني "تووليت" شاب حاول أن يكون ممُيزاً وسط عدد كبير من المُطربين والمؤدين؛ لذلك فكّر في ظهوره وهو يرتدي قناعاً كنوع من أنواع التشويق ولفت الانتباه. مؤكداً أنه نجح في ذلك بالفعل، ونجح في جذب الانتباه إليه وإلى أغانيه التي ظل يُرددها الجمهور.