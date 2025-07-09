قناة ON تحذف برومو برنامج مها الصغير الجديد "كلام كبير" قبل أيام من عرضه في خطوة متوقعة من قناة ON حذفت صفحات القناة على منصات التواصل الاجتماعي البرومو الخاص ببرنامج الإعلامية مها إقرأ المزيد

في خطوة متوقعة من قناة ON، حذفت صفحات القناة على منصات التواصل الاجتماعي البرومو الخاص ببرنامج الإعلامية مها الصغير الجديد "كلام كبير"، وذلك قبل أيام قليلة من عرض أولى حلقات البرنامج يوم الجمعة 11 يوليو الجاري.

ويأتي ذلك في خطوة متوقعة بعد فضيحة سرقة لوحات فنانين عالميين، وهي الواقعة التي أثارت العديد من الأصداء خلال الأيام الماضية.

بدأت القصة عندما استضافت الإعلامية منى الشاذلي عددا من الإعلاميين في حلقة خاصة عرضت في عيد الأضحى الماضي، وخلالها عرضت منى الشاذلي عبر الشاشة لوحة قالت إن مها الصغير هي من رستها، وبدأت "مها" التحدث عن معنى اللوحة والرسائل التي توصلها من خلالها.

وبعد عرض الحلقة بشهر اتضح أن اللوحة ليست من رسومات مها الصغير، بل تعود إلى فنانة دنماركية تدعى ليزا لاك نيلسون.

كما اتضح أن عددا من اللوحات الفنية الأخرى التي نسبتها الإعلامية مها الصغير لنفسها خلال البرنامج هي لوحات خاصة بفنانين من فرنسا وألمانيا.