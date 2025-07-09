غادة عبد الرازق تحذر من اتخاذ إجراءات ضد محاولات تشويه صورتها

نفى المستشار القانوني للفنانة غادة عبد الرازق ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عن تهرب الفنانة غادة عبد الرازق وابنتها روتانا من دفع مستحقات لشركة فرنسية لقاء خدمات قدمتها الشركة لهما.

وجاء البيان الصادر عن مكتب المستشار القانوني للفنانة غادة عبد الرازق:

"تهيب الفنانة غادة عبد الرازق بكافة الصحفيين المحترمين في تحري الدقة والحقيقة في نشر الأخبار التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا تستند لأي حقائق أو أحكام قضائية وهي مجرد إدعاءات باطلة ليس لها دليل سوي أقوال أناس مغرضة راغبة في الشهرة وكذلك تشويه صورتها أمام جمهورها التي تجله وتقدره وتحترمه وإزاء الأخبار المتواترة التي من شأنها الإضرار بها كفنانة مصرية لها قيمتها ، وحرصاً منها على مساحة الود والإحترام لكافة الصحفيين".

"لذلك نرجو عدم نشر أخبار تشير إلى الفنانة دون دليل عليها وإلا سوف نضطر لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بنشر أو تداول أي أخبار خاصة بها وعليه فقد تم تكليف مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من قام بنشر أي أخبار تتعلق بالفنانة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو في فرنسا دون مستند أو دليل. مع خالص تحياتي لكافة السادة الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي والله ولي التوفيق".

وكانت الأيام الماضية شهدت انتشار منشورات على مواقع التواصل، تتحدث عن اتهام شركة فرنسية للخدمات الفاخرة في باريس الفنانة غادة عبد الرازق وابنتها روتانا بالتهرب من دفع مستحقات الشركة، عن خدمات قدمتها لهما تشمل إقامة في فنادق فاخرة، وحجوزات في أماكن سهر ومطاعم راقية، وسيارات خاصة، وذلك خلال تواجدهما مؤخرا في العاصمة الفرنسية، وبلغ المبلغ المستحق 50 ألف يورو.

وحسب تلك المنشورات، فإن الشركة لم تتكمن من تحصيل مستحاقتها رغم التواصل مع الفنانة غادة عبد الرازق بشكل ودي، مما دفعها للبدء في اتخاذ إجراءات قانونية ضدهما.