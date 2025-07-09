كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته: "كل لحظة وجع ليها.. بتكون ليا وجع مضاعف"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لحظة إنسانية صادقة ومؤثرة، نشر الفنان كريم الحسيني عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" منشورًا مؤلمًا يدعو فيه جمهوره ومحبّيه إلى التضرع لله والدعاء لزوجته، التي تمرّ بوعكة صحية شديدة وصفها بأنها "اختبار وابتلاء من رب العالمين".

وكتب الحسيني من قلب مكلوم:"يارب اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ألف حمد وشكر على الابتلاء اللي كاتبهولنا، يارب قدرنا نكون قدّه ونجتازه بنجاح، وامحنا صبر كصبر أيوب في محنته ومرضه".

وتابع بكلمات تفيض ألمًا ووجعًا وحبًا:"كل يوم وهي تعبانة.. قلبي بيتعب أكتر، وكل لحظة فيها ألم ليها.. بيكون ليا وجع مضاعف، بس إحنا عارفين إنك موجود يا رب، مش بتكسف اللي بيلجألك".

وناشد كريم الحسيني جمهوره:"دعواتكم بالله عليكم، اللهم يا واسع الرحمة، يا شافي القلوب والأجساد، أزل عنها كل وجع، وطمن قلبها وخفف ألمها، واجعل المحنة سببًا في رحمتك وفرجك ولطفك الخفي".

وختم رسالته بكلمات يملؤها الأمل في الفرج القريب:"مهما طال الليل، ربنا بيبعت دوت الخليج.. والفجر اللي جاي هيكون مليان عافية ورضا ودمعة فرح، اللهم لا تريني فيها بأسًا يؤلم ولا حزنًا يُبكي، وطمّن قلبي عليها عاجلًا غير آجل".

كلمات الفنان كريم الحسيني لمست قلوب متابعيه الذين تفاعلوا بشكل واسع، وأغرقوا منشوره بالدعوات والقلوب والرجاء للشفاء، في وقتٍ تتكثف فيه المحبة والدعاء من كل صوب، على أمل أن يحمل الغد بشرى طيبة تعيد البسمة إلى وجهه وقلوب من يحبونه.