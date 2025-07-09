مسلسل "220 يوم" يتصدر التريند بعد طرح الإعلان الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت منصة شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل "٢٢٠ يوم" استعدادا لعرضه يوم ٣١ يوليو الجاري على تطبيق شاهد التابع لمجموعة قنوات mbc.

وبعد ساعات قليلة من طرح الإعلان تصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي لانتظار الجمهور ثنائية كريم فهمي وصبا مبارك بعد غياب.

تدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل كمديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.

المسلسل مكون من ١٥ حلقة ومن بطولة كريم فهمي،صبا مبارك، حنان سليمان،علي الطيب،عايدة رياض،يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان.



المسلسل من تأليف محمود زهران،سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل