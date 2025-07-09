ناصر القصبي يعود للدراما بـ" فبراير الأسود" فى أول تعاون مع المخرج عمرو صلاح

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود النجم السعودي ناصر القصبي للدراما بعد انقطاع لمدة عامين، وذلك من خلال مسلسل "فبراير الأسود" المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد، حيث يعتبر هذا هو الظهور الأول للنجم ناصر القصبى دراميًا منذ مشاركته في الجزء الأخير من مسلسل "طاش ما طاش" والذي حمل اسم "طاش العودة ".



هذا ويعتبر مسلسل " فبراير الأسود" هوا التعاون الأول الذى يجمع بين المخرج عمرو صلاح والفنان ناصر القصبى، والعمل الثالث دراميًا الذى قدمه المخرج عمرو صلاح بعد مسلسل " ألف حمد الله عالسلامة " للنجمة يسرا، ومسلسل " نصي التاني" للنجم علي ربيع، والذي سبق عرضه على منصة شاهد أيضًا.



يذكر أن مسلسل " فبراير الأسود " يحمل نفس اسم فيلم سابق قام ببطولته النجم الراحل خالد صالح، لكن الموضوع يختلف كليًا وجزءيا ، حيث أن المسلسل يدور على هامش أزمة البورصة في السعودية والتي تعود للعام ٢٠٠٦

مسلسل " فبراير الأسود " تم تصويره بالكامل فى مدينة الرياض، العمل من تأليف ناصر العزاز وإخراج عمرو صلاح ويشارك في البطولة العديد من النجوم السعوديين مثل حبيب الحبيب، بشير الغنيم، سناء اليونس، خالد الفراج، يزيد المجيول ولولو التميمي وغيرهم.