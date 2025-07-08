بالمايو والتاتو.. داليا البحيري تستمتع بالصيف

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة داليا البحيري علي مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام مجموعه من الصور خلال قضائها إجازتها الصيفية.

أحدث ظهور لـ داليا البحيري

وظهرت داليا البحيري مستمتعه بالشمس والسباحة، مرتديه المايو ورسمت تاتو علي الكتف.

أحدث أعمال داليا البحيري

ومن ناحية اخري، تشارك داليا البحيري في مسلسل "دون مقابل"، والذي من المقرر عرضه قريبًا عبر الشاشات المختلفة، وتشارك في بطولته مع الفنان هاني رمزي، نسرين طافش، وفاء عامر، خالد سليم، منة فضالي، ايتن عامر.

اخر اعمال داليا البحيري

وكانن آخر أعمال داليا البحيري كان فيلم "أولاد حريم كريم" من بطولة بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

وايضا شاركت في مسرحية الملك وأنا، وهي من نوعية الأعمال التي تعتمد على الموسيقى والاستعراضات، ويشارك بجانب داليا في بطولتها فريد النقراشي، هدى هاني، علاء عيد، خالد إبراهيم، هبة محمد، نور الشرقاوي، وعدد من الشباب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأطفال، والعمل من إعداد وإخراج محسن رزق.