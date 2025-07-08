بإطلالة شبابية.. ليلى علوي تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة ليلي علوي قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ليلي علوي

وظهرت ليلي علوي بإطلاله جذابة شبابية علي متن دراجة، مرتديه بلوزة نبيتي وبنطلون جينز وتركت شعرها منسدلا علي ظهرها.

أحدث أعمال ليلي علوي

ومن ناحية اخري، بدات ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بليلى علوي وبيومي فؤاد، والفيلم من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريبًا، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.

اخر اعمال ليلي علوي

وكان اخر اعمال ليلي علوي هو فيلم المستريحة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.

وايضا شاركت في مسلسل “دنيا تانية”، وشاركها في العمل: وفاء صادق، أشرف زكي، فراس سعيد، مي سليم، ليلى عز العرب، مجدي كامل، ولاء الشريف، نورهان، عمر أبو النجا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.