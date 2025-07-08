القاهرة - محمد ابراهيم -

أصدر مكتب المحامي ياسر قنطوش، المستشار القانوني للفنانة غادة عبد الرازق، بيانًا صحفيًا شدد فيه على رفض الفنانة القاطع لما يتم تداوله من شائعات وأخبار لا تستند إلى أي دلائل أو مستندات قانونية، مؤكدًا أن تلك الأخبار تهدف فقط إلى تشويه صورتها والنيل من سمعتها لأغراض شخصية.





وأكد البيان أن الفنانة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة أو فرد يقوم بنشر أو تداول أخبار تمسها دون دليل واضح، مشيرًا إلى أن بعض الإدعاءات المنتشرة مؤخرًا تفتقد إلى المصداقية وتهدف فقط لتحقيق شهرة على حساب اسمها واحترام جمهورها.

بيان قانوني من غادة عبد الرازق لمواجهة الشائعات وملاحقة مروّجي الأكاذيب قضائيًا





وأوضح المستشار القانوني أنه تم تكليفه باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذه الأكاذيب، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، خاصة في فرنسا، في حال تم رصد أي تجاوزات هناك.





وفي ختام البيان، وجّه المكتب التحية والتقدير إلى كافة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، مؤكدًا على احترام الفنانة الكبير لهم، ومراعاتها للمساحة المهنية والإنسانية التي تجمعها بهم.