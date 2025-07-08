بين الضحك والأكشن.. “أحمد وأحمد” يواصل تألقه في دور العرض MARC JA008S

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم “أحمد وأحمد” للنجمين أحمد السقا وأحمد فهمي قفزة جديدة في إيراداته، حيث حصد يوم أمس الاثنين 2 مليون و404 آلاف جنيه، ليرتفع إجمالي ما حققه منذ انطلاق عرضه بدور السينما إلى 17 مليون جنيه.

الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، من خلال قصة تحمل قدرًا كبيرًا من المفارقات والمفاجآت. تدور الأحداث حول “أحمد” (أحمد فهمي) مهندس الديكور العائد من الخارج للاستقرار في مصر، لكن خططه تنقلب رأسًا على عقب بعد تعرض خاله “أحمد” (أحمد السقا) لحادث غامض.

وتأخذ القصة منحى مشوقًا حين يكتشف “أحمد” أن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية سرية، لكنه يعاني من فقدان الذاكرة. وهنا تبدأ سلسلة من المغامرات الكوميدية المليئة بالمخاطر، بينما يحاول الثنائي كشف أسرار الماضي ومحاربة أعداء من الظل، في حبكة تجمع بين الضحك والإثارة.



أبطال فيلم "أحمد وأحمد"

يشارك في بطولة الفيلم جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، ورشدي الشامي، مع ظهور خاص للنجمين طارق لطفي وغادة عبد الرازق. العمل من تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، تحت إشراف على الكتابة لأحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وإخراج أحمد نادر جلال.