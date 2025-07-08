نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيى الفخراني يعود بـ”الملك لير” على خشبة المسرح القومي.. عودة تليق بالأسطورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبدعم من قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح المسرح القومي بقيادة الفنان أيمن الشيوي، العرض المسرحي المنتظر “الملك لير” بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 8 يوليو، في تمام التاسعة.

العمل يعد من أبرز كلاسيكيات المسرح العالمي، وهو من تأليف ويليام شكسبير، ويعود فيه الفخراني إلى خشبة المسرح القومي بعد سنوات، ليقدم شخصية الملك المأزوم بين قوته وتقدمه في العمر، وسط صراعات إنسانية عميقة تتقاطع فيها السياسة بالعاطفة.



أبطال مسرحية "الملك لير"

يشارك في البطولة كوكبة من النجوم، منهم: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، ريم عبد الحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، ومحمد حسن.

العمل من إخراج شادي سرور، ترجمة فاطمة موسى، وتصميم الديكور حمدي عطية، والملابس علا علي، والإضاءة محمود الحسيني (كاجو)، والموسيقى التصويرية أحمد الناصر، إلى جانب الاستعراضات من تصميم ضياء شفيق، والمكياج إسلام عباس.

العرض يُقام أسبوعيًا أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق افتتاح العرض، استعاد الفخراني ذكريات خاصة مع المسرح القومي، موجهًا شكره لعدد من الشخصيات المؤثرة في مسيرته، من بينهم الدكتور فاروق حسني، والدكتورة هدى وصفي، والفنان الراحل محمود ياسين، الذي دعاه يومًا للوقوف على هذه الخشبة العريقة في مسرحية “البهلوان”. وأضاف: “أعشق هذا المكان.. يوم حريق المسرح دخلت في نوبة حزن، وظللت شهرًا كاملًا لا أستطيع الاقتراب من العتبة.”

عودة الفخراني بـ”الملك لير” ليست مجرد عرض مسرحي، بل لحظة فنية ينتظرها عشاق المسرح بكل شغف.