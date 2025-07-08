نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “المشروع X” يواصل سباق الإيرادات.. 131 مليون جنيه ومطاردات لا تهدأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فيلم “المشروع X” للنجم كريم عبد العزيز تألقه في شباك التذاكر، محققًا أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 732 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما جمعه منذ انطلاق عرضه في السينمات إلى 131 مليونًا و260 ألف جنيه.



الفيلم يجمع بين الغموض، الأكشن، والخيال العلمي، وتدور أحداثه حول عالم المصريات يوسف الجمال، الذي يعيش صراعًا داخليًا مع اضطرابات نفسية معقدة، قبل أن يقع على اكتشاف أثري ضخم مرتبط بالحضارة المصرية القديمة، يحمل أسرارًا قادرة على تغيير موازين الطاقة في العالم.

وبينما يحاول يوسف كشف الحقيقة، يجد نفسه مطاردًا من قبل منظمة دولية غامضة، تسعى لطمس ما توصل إليه بأي ثمن. رحلة مشوقة يخوضها البطل بين الاكتشاف والمطاردة، لتبقى النهاية معلقة بسؤال: من يسبق من؟ العلم أم المصالح الخفية؟

يشارك في البطولة: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب كوكبة من ضيوف الشرف، أبرزهم: هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، وفدوى عابد.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي.



“المشروع X” لا يزال يحجز لنفسه مكانًا بين أنجح أفلام العام، بإيقاعه السريع وقصته غير التقليدية.