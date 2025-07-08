نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشخصية زينب.. تعرف على النجمة نجوى فؤاد في فيلم الأسير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجهز المخرج نور الدين علي فيلم جديد بعنوان الأسير والذي يضم كوكبة من النجوم منهم النجمة نجوى فؤاد والنجم الجزائري عبدالنور حسن ووفاء مكي.

وأكد المخرج نور الدين على أن جاري التعاقد مع كبار النجوم وتم ترشيح النجمة سهير رمزي وسلوى خطاب وهالة صدقي وهالة فاخر وسلوى عثمان وكضيوف العمل منهم النجم صلاح عبدالله وعايدة رياض ورشوان توفيق.



وتقدم النجمة نجوى فؤاد في العمل شخصية زينب وهي أم الشيخ وهي السبب الرئيسي في تحول شخصية أدم فنكتشف داخل الأحداث أنها العُقده النفسيه الأساسيه لأدم والتي دفعت به لكراهية النساء جميعًا والتفنن في وأدهن وتعذيبهم ! لتكشف الأحداث عن مزيد من الصراعات التي تتصاعد وتنتهي بمفاجأت بين أدم وأمه.

يذكر أن فيلم "الأسير" يناقش التيار الوهابي الزاحف على الهويه المصرية منذ أكثر من 30 عام، يطرح تساؤلًا هل الدين ترهيب أم ترغيب ؟.. هل الدين يدعو للتسامح والمحبة أم العنف والقسوه، وأن العقول المظلمه حتمًا تُعادي الحياه والبشرية.