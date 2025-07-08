الرياض - كتبت رنا صلاح - عبّرت المغنية العالمية لانا ديل راي، المرشحة لـ11 جائزة "غرامي"، عن تضامنها مع ضحايا الأزمات الإنسانية، مشيرة إلى أنها تصلي يوميًا من أجل فلسطين وتتمنى التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، واصفة ذلك بأنه "أعظم أمنياتها".

لانا ديل راي: أُصلّي يوميًا من أجل فلسطين

جاء ذلك في منشور عبر حسابها على "إنستغرام" يوم الاثنين، حيث نشرت صورة لسماء زرقاء خالية من الغيوم، وأرفقتها برسالة تعزية ومواساة لضحايا الفيضانات التي ضربت وسط ولاية تكساس، وقالت: "أفكاري معكم كل يوم منذ وقوع الفيضانات... كل صلواتي معكم، ولعلّ الملائكة ترافقكم في رحلتكم للبحث عن أحبائكم المفقودين".

وتابعت: "ما حدث يفوق التصور... لا يمكنني حتى تخيّله"، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها 27 فتاة ومشرفة من المشاركات في مخيم "كامب ميستيك"، ولا تزال 10 فتيات ومشرفة أخرى في عداد المفقودين، بحسب شبكة CNN.

وفي رد على أحد المتابعين تساءل عن موقفها من الأحداث في غزة، قالت ديل راي: "نعم، نحن نُصلي من أجل فلسطين كل يوم"، مضيفة: "أتمنى السلام بين كل الأمم، وأتابع تطورات الصراع من بعيد. كنت متفائلة عندما اقتربنا من معاهدة سلام، وكان ذلك حلمي الأكبر".

واختتمت ديل راي بالتأكيد على موقفها الإنساني قائلة: "من الصعب دائمًا مشاهدة الأبرياء يُقتلون بسبب جرائم الحرب... لا توجد صياغة مثالية ترضي الجميع، لكن هذه حقيقتي الشخصية".

يشار إلى أن فنانين عالميين آخرين، مثل بيلي إيليش وشاكيرا ومارين موريس، عبّروا كذلك عن تضامنهم مع المتضررين من الكوارث الإنسانية الأخيرة.