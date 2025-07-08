الرياض - كتبت رنا صلاح - اتهمت الفنانة التشكيلية الألمانية كارولين ويندلين الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، بسرقة لوحاتها الفنية ونسبها لنفسها خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي". تأتي هذه الاتهامات بعد اتهام الفنانة الدنماركية ليزا نيلسون والفنان الفرنسي سيتي لطليقة السقا بنفس الفعل.

اتهام جديد لمها الصغير بسرقة لوحة

وقالت كارولين عبر حسابها على "إنستغرام" إن السرقة غير مقبولة، مشيرة إلى أنها تضع كل جهدها في فنها رغم التحديات الشخصية، وأنه مؤلم أن ترى شخصية عامة تسرق أعمالها وتعرضها على التلفزيون الوطني كأنها من إبداعها.

وكشفت أن اللوحة المسروقة تحمل عنوان "أن تصبح الحديقة"، وتعبر عن أهمية الصبر في النمو، مؤكدة أن مها الصغير لم تتواصل معها للاعتذار، كما لم تتلقَ أي اعتذار رسمي من مقدمة البرنامج أو من الفنانة الدنماركية.

في وقت سابق، اتهم الفنان الفرنسي سيتي مها الصغير بسرقة عدة لوحات فنية من أعماله ونشر صورها عبر "إنستغرام" معربًا عن صدمته، كما وجهت ليزا نيلسون اتهامًا مشابهًا للإعلامية.

وتسبب ذلك في موجة غضب واسعة دفعت مقدمة البرنامج منى الشاذلي لتقديم اعتذار رسمي عبر "ستوري" على "إنستغرام".

من جهتها، اعترفت مها الصغير بالخطأ في بيان مقتضب عبر "ستوري إنستغرام"، وقالت: "أنا غلطت"، معلنة اعتذارها للفنانة الدنماركية ولكافة الفنانين الآخرين، كما اعتذرت للمنبر الإعلامي الذي عرض الأعمال المسروقة.