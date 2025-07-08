الرياض - كتبت رنا صلاح - في رد مباشر على الشائعات التي طالت علاقتهما الزوجية، نشر النجم العالمي جاستن بيبر مجموعة من الصور الرومانسية جمعته بزوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

جاستن بيبر يرد على شائعات الانفصال

وظهر الثنائي في أربع صور دافئة التُقطت أثناء غروب الشمس بجوار المسبح، حيث بدت هايلي وهي تحتضن زوجها من الخلف. وعلّق بيبر على الصور بجملة مختصرة: "أنتِ إلى الأبد ودائمًا"، في تأكيد رمزي على متانة العلاقة بينهما، وسط تكهنات استمرت لفترة حول وجود توتر بين الزوجين.

وفي منشور آخر باليوم ذاته، شارك بيبر صور سيلفي عفوية بدا فيها متعرقًا، أرفقها بكلمة "Detoxxxxxxxxxxx"، ما فسّره البعض على أنه إشارة إلى مروره بمرحلة من التوازن النفسي والجسدي.

كما نشر جاستن مقطع فيديو عائليًا جمعه بابنهما البالغ من العمر 10 أشهر "جاك بلوز بيبر"، مرفقًا المنشور بعدد من الرموز التعبيرية لقلوب محبة، ما أضفى أجواءً عاطفية على يومياته الرقمية، وعزز صورة العائلة المستقرة في أعين المتابعين.