نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «عارٍ أنا».. نصوص نثرية تستكشف الذاكرة والهوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدر حديثًا عن منصة كتبنا للنشر كتاب «عارٍ أنا» للكاتبة كريستا فريد، ينتمي العمل إلى فئة النثر التأملي، ويتقاطع مع أدب السيرة الذاتية الحرة، من حيث الشكل والمضمون، إذ يقدم مجموعة من النصوص المرتبطة بخيط شعوري داخلي، بعيدًا عن التسلسل السردي التقليدي.

يتناول الكتاب قضايا متعددة مثل الفقد، والهوية، والاغتراب النفسي، والنضج الوجداني، ويعكس تجربة ذاتية تطرح تساؤلات حول الذات والواقع والعلاقات الاجتماعية، ضمن سياق تعبيري شخصي.

و تنقسم النصوص إلى وحدات مستقلة تتنوع بين التأملات والحوارات والكتابة الذاتية، وتعتمد على التدفق الحر للأفكار والمشاعر. كما تمزج الكاتبة بين اللغة الفصحى والتعبير العامي في بعض المواضع، بهدف خلق حالة وجدانية أقرب للقارئ.

و لا يستند الكتاب إلى حبكة روائية أو تسلسل زمني، بل يتخذ شكلًا مفتوحًا للنصوص الذاتية، أقرب إلى دفتر بوح شخصي، يحمل طابعًا تأمليًا ونفسيًا.

«عارٍ أنا» يندرج ضمن الأعمال التي تدمج بين التجربة الذاتية والكتابة الحرة، ويعكس صراعًا داخليًا مع مفاهيم مثل النضج، الفقد، وتمثيل الذات خارج الأطر التقليدية.