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مصطفى أبو سريع ضيف الحلقة الجديدة من "فضفضت أوي" مع معتز التوني

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مصطفى أبو سريع ضيف الحلقة الجديدة من "فضفضت أوي" مع معتز التوني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة "واتش ات" عن ضيف الحلقة الجديدة من برنامج "فضفضت أوي"، الذي يقدمه المخرج معتز التوني، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت البوستر الرسمي للحلقة، ويتصدر البوستر الفنان مصطفى أبو سريع، معلقة عليه: "مصطفى أبو سريع ضيف الحلقة الجاية.. متحمسين تعرفوا حكاياته؟".

 

 

آخر أعمال مصطفى أبو سريع

 

ويذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى أبو سريع، هو شماركته في مسلسل "العتاولة 2" بطولة الفنان أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2025.

 

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة 2"

 

وشارك في بطولة مسلسل "العتاولة2" بجانب أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: ، سامي مغاوري، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، مريم محمود الجندي، زينة، هدى الإتربي، ميمي جمال.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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