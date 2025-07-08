رامي جمال يحتفل بصدور ألبومه الجديد "محسبتهاش" في "نجوم اف ام"

القاهرة - محمد ابراهيم - أحتفل الفنان رامى جمال، بصدور ألبومه الجديد "محسبتهاش"، خلال وجوده في برنامج "أجمد7 الساعة7"، مع المذيعة جيهان عبدالله، وشهد الحفل حضور هالة حجازى المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعى.

ويضم ألبوم رامي جمال «محسبتهاش»، 15 أغنية، هي: تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كأنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف، غبت ليه، مالي بس، هات حضن، ماطلعتش جدع، كلام عيب يتحكي، بُعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، تيجي نرجع، قبلت التحدي.

برنامج “أجمد 7”

ويعد برنامج «أجمد 7» من تقديم جيهان عبد الله، من أشهر البرامج الإذاعية المختصة بالأغاني في مصر والعالم العربي، ويذاع البرنامج عبر «نجوم إف إم»، بالإضافة إلى قناة «نجوم إف إم TV» على النايل سات، تردد 11900 رأسي.