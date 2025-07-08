نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. من هو حسن عبد السلام شيخ المخرجين الذي أضاء المسرح المصري بالكوميديا الموسيقية والاستعراضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ذكرى رحيله، يعود الحديث عن أحد أبرز أعمدة المسرح المصري، المخرج العبقري حسن عبد السلام، الذي ترك بصمة لا تُمحى في تاريخ الفن المسرحي. اشتهر بأسلوبه الفريد في الدمج بين الكوميديا والغناء والرقص، وقدم أعمالًا خالدة أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور العربي، بل وكان سبّاقًا في تقديم أنواع جديدة من العروض المسرحية.

في هذا التقرير، نرصد محطات حياته، وأبرز إنجازاته، وأسرار من حياته الخاصة، وحتى لحظة وداعه.

النشأة والبدايات الفنية

وُلد حسن عبد السلام في 27 مارس عام 1927 في القاهرة، ونشأ في بيئة مثقفة فتحت أمامه آفاق الإبداع مبكرًا. التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، وبدأ دراسته في قسم التمثيل، لكنه سرعان ما اكتشف أن شغفه الحقيقي يكمن في الإخراج، فانتقل إليه، وبدأ رحلة طويلة مع الخشبة كانت زاخرة بالتجديد والابتكار.

مسيرة مسرحية حافلة وتدرج وظيفي ملحوظ

شغل حسن عبد السلام عدة مناصب قيادية في الحقل المسرحي المصري، منها:

• مخرج ومشرف فني في مصلحة الفنون منذ عام 1955

• مدير فرقة الثقافة الجماهيرية (1968)

• مدير المسرح الحديث (1974)

• مدير المسرح الغنائي (1975)

• رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية (1979)

واستطاع عبر هذه المناصب أن يغير شكل المسرح المصري، مقدمًا عروضًا تميزت بالطابع الجماهيري وبالرسائل العميقة في آنٍ واحد.

ريادته في التجديد المسرحي

يُعد حسن عبد السلام من أوائل من أدخلوا مفاهيم جديدة إلى المسرح المصري. فقدّم:

• أول كوميديا موسيقية في مسرحية "سيدتي الجميلة"

• أول عرض آسيوي على المسرح المصري من خلال مسرحية "راشمون"

• أول عرض ملحمي مصري سافر للخارج بعنوان "أيوب المصري"

• أول عمل ضمن قالب "الكوميديا السوداء الموسيقية" في "طبيخ الملايكة"

كما اشتهر بتقديمه عروضًا تعتمد على العنصر البصري والحركة المسرحية والرقصات المبهرة، مما جعل المسرح تجربة متكاملة للمتفرج.

أبرز أعماله المسرحية

من أشهر المسرحيات التي أخرجها حسن عبد السلام، والتي لا تزال محفورة في وجدان الجمهور المصري والعربي:

• سيدتي الجميلة (مع فؤاد المهندس وشويكار)

• المتزوجون (بطولة سمير غانم وجورج سيدهم)

• هالة حبيبتي

• أخويا هايص وأنا لايص

• أهلا يا دكتور

• جوليو ورومييت

• فارس وبني خيبان

• طبيخ الملايكة

وقد عمل مع عمالقة التمثيل مثل فؤاد المهندس، عادل إمام، سمير غانم، شويكار، شريهان، وغيرهم.

حياته الخاصة

تزوّج حسن عبد السلام ثلاث مرات، كانت إحدى زوجاته من خارج الوسط الفني، ثم تزوج من الفنانة هدى سلطان، والتي أنجب منها ولدين هما: مصطفى، وفاطمة الزهراء. كما ارتبط لاحقًا بالفنانة تحية كاريوكا، في علاقة أثارت اهتمام الوسط الفني آنذاك.

الرحيل والتكريم

رحل المخرج حسن عبد السلام عن عالمنا في 8 يوليو 2013، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.



وشيّعت جنازته من مسجد الحامدية الشاذلية، بحضور كوكبة من النجوم، أبرزهم سمير غانم، أشرف زكي، محمود ياسين، وغيرهم. وقد حظي خلال حياته وبعد وفاته بتكريمات عديدة من مهرجانات المسرح المصري، تقديرًا لمشواره الزاخر.