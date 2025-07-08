نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “المشروع x” لـ كريم عبدالعزيز يحقق أرقامًا قياسية بـ شباك تذاكر السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "المشروع x" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بدور العرض السينمائية، حيث حصد أمس الأثنين، 732 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه بالسينمات إلى 131 مليونا و260 ألف جنيه.

أبطال المشروع x

وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.



قصة فيلم المشروع X



ويدور في إطار تشويقي من بطولة كريم عبد العزيز، ويجسد خلاله شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات مفصول من كلية الآثار، ويخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار، ويسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل.