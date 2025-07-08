نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. شريف الدسوقي يروي حكاياته في "ع الرايق" بمعرض الفيوم للكتاب.. حضور مجاني للجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الفيوم للكتاب، يشهد جمهور المحافظة سهرة فنية مميزة من نوع خاص، حيث يُقدِّم الفنان القدير شريف الدسوقي عرضًا فنيًا في قالب الحكي تحت عنوان "ع الرايق"، وذلك مساء الثلاثاء القادم الموافق 8 يوليو، في نادي محافظة الفيوم، وسط أجواء فنية وإنسانية دافئة.

تعاون ثقافي مشترك لخدمة جمهور الفن

يُنظَّم العرض تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ويأتي من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" التي تُقام خلال شهر يوليو، برعاية قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

عرض حكي "ع الرايق".. الفن يُروى كما لم يُروَ من قبل

عرض "ع الرايق" هو تجربة سردية إنسانية بصوت شريف الدسوقي، تمتزج فيها الذكريات الشخصية، والتجارب الحياتية، والمواقف الفنية في قالب من الصدق والارتجال والإبداع، بأسلوب فني فريد يميز الدسوقي كحكّاء ومبدع شامل.

سيرة فنية ثرية بدأت من مسرح إسماعيل ياسين

ولد شريف الدسوقي في الإسكندرية، ونشأ وسط أجواء المسرح منذ الطفولة، حيث كان والده مديرًا لمسرح إسماعيل ياسين، وكان المنزل العائلي يقع خلف هذا المسرح العريق، ما شكَّل وجدانه الفني منذ الصغر.

عمل في معظم المهن المسرحية، وعندما تم هدم المسرح، توجه إلى العمل في قصور الثقافة والفرق المستقلة منذ عام 1990، حيث بدأ في كتابة وإخراج العروض المسرحية، إضافة إلى عمله كممثل ومدرب تمثيل.

من المسرح إلى السينما.. خطوات واثقة نحو النجومية

لمع نجم شريف الدسوقي على الساحة السينمائية بداية من عام 2003، من خلال فيلم "العنف والسخرية" للمخرجة أسماء البكري، ثم تألق في أفلام قصيرة مثل "حاوي" و"حار جاف صيفًا".

وقد تُوِّج مشواره السينمائي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ39 عام 2018، عن أدائه اللافت والمتميز.

دعوة مفتوحة لعشاق الفن والحكي

الفعالية متاحة مجانًا للجمهور، وتُعد فرصة ذهبية لمحبي فن الحكي والمسرح للاستماع إلى تجربة فريدة من فنان يعيش الفن بكل تفاصيله.

عرض "ع الرايق" ليس مجرد حكي، بل رواية حياة ومسيرة نضال وحب للفن من فنان صنع لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور.

