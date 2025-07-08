فيلم "أحمد وأحمد" يواصل تصدره شباك تذاكر السينمات

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "أحمد وأحمد" بطولة كلً من الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي نجاحًا كبيرًا بشباك تذاكر السينمات، حيث حقق إيرادات أمس الاثنين فى شباك التذاكر إيرادات بلغت 2 مليون و404 آلاف جنيه ليصل إجمالي ما حققه العمل حتى الآن 17 مليون جنيه منذ طرحه فى دور العرض السينمائى.

أحداث فيلم “أحمد وأحمد”

يقدّم الفيلم مزيجًا من الكوميديا والإثارة والأكشن، من خلال قصة “أحمد” (أحمد فهمي)، مهندس الديكور العائد من الخارج بحثًا عن الاستقرار، قبل أن تتغيّر خططه بشكل جذري بعد إصابة خاله “أحمد” (أحمد السقا) في حادث غامض. وبينما يرافقه للاطمئنان عليه، يكتشف سرًا خطيرًا: خاله الذي فقد الذاكرة هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية!

تتحول القصة إلى سلسلة من المغامرات الكوميدية الحافلة بالإثارة، حيث يحاول “أحمد” استعادة ماضي خاله وكشف الأسرار التي تهدد حياتهما، وسط مطاردات وألغاز وأعداء من كل اتجاه.

أبطال فيلم "أحمد وأحمد"

يشارك في بطولة الفيلم جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، إلى جانب ضيوف الشرف طارق لطفي وغادة عبد الرازق.



العمل من تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، وإشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوي.