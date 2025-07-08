نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما بين تامر حسني وأمير كرارة.. هنا الزاهد تخطف الأضواء في موسم استثنائي وتستعد لتجربتها أمام أحمد عز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من النشاط الفني المكثف هذا الصيف، بعدما تصدرت المشهد السينمائي بمشاركات بارزة إلى جانب كبار نجوم الشباك، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الجيل الجديد.



وكانت البداية

ظهورها كضيفة شرف مميزة في فيلم "المشروع X" للنجم كريم عبد العزيز، حيث أضافت لمستها الخاصة في تجربة سريعة ولكن لافتة، الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويشارك في البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

البطولة المطلقة أمام تامر حسني للمرة التانية

بعد ذلك كانت خطوة الوقوف أمام تامر حسني للبطولة النسائية من خلال فيلم ريستارت في تجربة مختلفة تمزج بين الكوميديا و رسالة توعوية مهمة حول مخاطر الاعتماد الكامل على الإنترنت والتكنولوجيا، وهو ما انعكس على تفاعل الجمهور مع الفكرة وأداء أبطال العمل، يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق.

تجربة جديد تجمع هنا الزاهد وأمير كرارة قريبًا

كما تشارك هنا في فيلم جديد بعنوان "الشاطر" إلى جانب النجم أمير كرارة ومن المنتظر أن يُظهر جانبًا مختلفًا من قدراتها التمثيلية، وسيتم طرحه قريبًا، ويجمع “الشاطر” بين الأكشن والكوميديا، حيث يجسد أمير كرارة شخصية دوبلير للمشاهير، فيما تظهر هنا الزاهد بدور فتاة تعمل في السيرك، ليدخلا معًا في مغامرات طريفة ومليئة بالمفارقات الحركية والمضحكة، الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، مع ظهور خاص للنجم خالد الصاوي.

وقوف هنا الزاهد أمام أحمد عز قريبًا



ويُنتظر أن تبدأ هنا الزاهد خلال الفترة المقبلة تصوير فيلم جديد أمام النجم أحمد عز، ليكون أول تعاون بينهما على الشاشة، في خطوة جديدة تؤكد صعودها السريع واستمرارها في مزاحمة نجمات الصف الأول في السينما المصرية، وهو وفيلم «The Seven Dogs» من تأليف تركي آل الشيخ، بمشاركة فريق «Big Tim»، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج بلال فلاح وعادل العربي، اللذين يعدان من أهم المخرجين العالميين، وينتمي العمل إلى نوعية أفلام الأكشن، ويجمع الكثير من مشاهد الإثارة والتشويق.