نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عمرو دياب لا يُنافس".. رامي جمال يعبر عن أعجابه بنجاح عمرو دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الفنان رامي جمال بالهضبة عمرو دياب، معلنًا سر نجاحه الكبير طوال السنوات الماضية، مركدًا أن عمرو دياب أسطورة فنية صعب تكرارها مرة أخرى في عالم الغناء، وذلك من خلال تصريحات إذاعية له.

وقال رامي جمال: "عمر دياب لا يُنافس، أنا مبفكرش في المنافسة معاه أبدًا، لأنه رجل حفر تاريخ أسطوري، أنا واحد من جمهوره المتعصب، ففكرة المنافسة كانت تتقال زمان أيام بيع شرايط الكاسيت، وقتها لو كنت نزلت مع عمرو دياب ألبوم، 90 % من الجمهور هيشتروا ألبوم الهضبة".



وتابع: "في ظل السوشيال ميديا الناس بتسمع كله، لما نزلت الألبوم على يوتيوب، كنت رقم 1 و2 و3، ولما عمرو دياب نزل الألبوم بقيت رقم 4 و5 و6 وليا الشرف بالمكانة دي، لأني شوفت أيام وسنين كتير إني أبقى رقم 2 بعد الهضبة دا حلم مشروع، وتجاريًا الناس مبتقش بتركز مين نزل الألبوم مع الهضبة، وزي ما بشوف ناس بتنزل معاه ناس بتقولي ألبومك أنت كمان حلو".