نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو سر تصدر آمال ماهر للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة آمال ماهر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان زفاف أنيق في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ما دفع المتابعين للتساؤل عما إذا كانت قد ارتبطت رسميًا أم أن الإطلالة مجرد تصوير فني.

وظهرت آمال بفستان زفاف أنيق بأكمام طويلة من الدانتيل وتطريزات ناعمة، من تصميم راقٍ يعكس الذوق الكلاسيكي الراقي، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم، حاملةً باقة زهور بيضاء، في أجواء يغلب عليها الطابع الرومانسي.

آخر أعمال آمال ماهر

وكان اخر اعمال آمال ماهر هي اغنية انا كويسه عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» في الفترة الأخيرة، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية، وتضمن الألبوم على العديد من الأغاني المتنوعة ومن أبرزهم أغنية «الحكاية في مشهدين» التي قدمتها للجمهور العام الماضي خلال حفلها في العلمين الجديدة، وضم الألبوم خمس أغانٍ، هي: "أنا كويسة"، "أنا الحب"، "صاحبة عمري"، "الحكاية في مشهدين"، و"كسبته الرهان".