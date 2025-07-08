نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ميرنا جميل تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ميرنا جميل تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما خطفت قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعيد شاركت مجموعه من الصور في أحدث ظهور لها من إسبانيا.

أحدث أعمال ميرنا جميل



ومن ناحية اخري، بدأت ميرنا جميل تصوير دورها في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"، بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، أحمد فتحي، وغيرهم، وتم إنتاج أربعة أجزاء من العمل حتى الآن.



آخر أعمال ميرنا جميل



وكان آخر أعمال ميرنا جميل، هي مسرحية "إس إس هانم"، تجمع نخبة من أبرز النجوم، على رأسهم إسعاد يونس، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، ومحمد ثروت، تحت قيادة المخرج خالد جلال وإنتاج حمادة إسماعيل.