محمد حماقي يلتقي بجمهوره في الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارًا لحفلات موسم الصيف، يحيي النجم محمد حماقي يوم الجمعة 1 أغسطس المقبل، سهرة غنائية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وذلك في التاسعة مساء بتوقيت الأردن.



وكان شارك النجم محمد حماقى فى مهرجان موازين فى ثانى أيام المهرجان، وذلك على مسرح النهضة بالعاصمة المغربية الرباط.

ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.