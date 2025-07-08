نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل عرض فيلم درويش لـ عمرو يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت Vox Studios، عن تأجيل عرض فيلم درويش بطولة عمرو يوسف، إلى يوم 13 أغسطس بدور العرض المصرية، و28 أغسطس بالسعودية والوطن العربي، حيث كان من المقرر عرضه يوم 16 يوليو من الشهر الجاري.



تفاصيل فيلم درويش

فيلم درويش ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة، ويحمل مفاجآت عديدة.



ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.